В сети появился проникновенный монолог украинки, которая работает медсестрой в доме прстарелых в Италии (в регионе Ломбардия).

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

В нем женщина рассказывает о масштабах эпидемии коронавируса в стране и о том, к каким трагедиям она уже привела. Текст опубликовала "Радио Свобода".

"Я никогда не была плаксивым человеком, а теперь рыдаю едва ли не каждый день. Потому что вижу, что происходит в Италии. А еще знаю, как несерьезно к пандемии относятся в Украине. Никогда бы в жизни не согласилась общаться с прессой, если бы не знала: возможно, кто-то прочтет этот текст, прислушается и сохранит себе и своим близким жизни", – говорит Татьяна.

Медсестра рассказала, что дом престарелых, где она работает, расположен на территории городской больницы. И именно врачи первыми поняли серьезность ситуации и первыми стали принимать меры.

"Каждый раз, когда я собираюсь на работу, а все сотрудники медучреждений ходят домой, думаю о том, не заражена ли я и не заражу ли, в случае чего, кого-нибудь из стариков. Да, конечно, нам всем меряют температуру, мы работаем в очень хороших респираторах, а не в обычных масках, проходим регулярную дезинфекцию. Но. Коронавирус – новый штамм, и никто ни на что не дает 100% гарантии", – делится криком души украинка.

Коронавирус в Италии ТСН

По ее словам, люди сгорают от опасной болезни очень быстро, с чем просто невозможно смириться. Кроме того, многие умирают не от коронавируса, а от переживаний.

"Совсем недавно я ушла со смены, вернулась и узнала, что умерли четверо наших стариков. Вот буквально за ночь. Они не были заражены, но людей косит просто от стресса. Сейчас у нас всего 29 пациентов. Самостоятельно передвигаются только двое из них. Старики и без коронавируса часто бывают в угнетенном состоянии, а теперь чаще стали спрашивать: "Я умру, да?" – пишет женщина.

Особо страшно, говорит украинка, за пациентов, которые и так находятся в тяжелом состоянии. "Вот, например, у нас есть один 67-летний мужчина с врожденными патологиями. Он передвигается на коляске, которой управляет с помощью дыхания. Не разговаривает, сам себя не обслуживает. И я вот смотрю на него каждый раз, а в голове: "Хоть бы все было нормально. Хоть бы не занести ничего", – рассказала Татьяна о трагичных событиях в Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в итальянской провинции Пьяченца, которая наиболее пострадала из-за вспышки коронавируса, переполнились крематории. В один из местных крематориев доставляют в среднем 25 гробов в день при том, что там могут принять максимум 12.

Также в сети появились жуткие кадры из охваченной эпидемией коронавируса Италии.

Напомним, по состоянию на утро 21 марта число смертей от коронавируса в Италии достигло 4032 человек. Однако к вечеру страна побила новый антирекорд – скончались 4825 пациентов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!