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11 января • обновлено в 09:23
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Появилась видеореконструкция попадания ракеты в самолет МАУ

4.9т
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В сети показали видеореконструкцию момента ракетной атаки на самолет МАУ, который сбили иранские военные, как они утверждают, по ошибке.

Так, события отразил в ролике американский телеканал ABC News. По данным журналистов, через несколько минут после взлета самолета Международных авиалиний Украины Boeing 737 был зафиксирован радарами (чтобы посмотреть ролик, скролльте до конца).

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Скриншот с видео

Скриншот с видео

После этого в направлении самолета якобы были запущены две ракеты.

На видео показано, что один из снарядов взорвался вблизи самолета, а другой — попал непосредственно в него, после чего начался пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
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