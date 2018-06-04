Повар Путина с армией устроил африканскую авантюру

Российский олигарх Евгений Пригожин, названный прессой "поваром" президента России Владимира Путина, отправил наемников ЧВК "Вагнер" в Судан вместе с политтехнологами.

По данным The Bell, проекты у структур, близких к бизнесмену, появились после визита в Москву президента страны Омара Башира. Переговоры как раз обслуживала кейтеринговая компания Пригожина "Конкорд М".

Во время визита Башира, компания "М инвест" подписала соглашения о геологоразведке и добыче золота в Судане. Отмечается, что подразделение этой фирмы в Судане под названием Meroe Gold уже приступило к разведке месторождений.

"Наемники ЧВК "Вагнера" отправились в Судан сразу вслед за геологами — об их появлении в стране "Би-би-си" сообщила уже в декабре. Наемники Пригожина тренируют военные подразделения правительства Судана, которое находится в состоянии постоянного тлеющего конфликта с отделившимся от страны Южным Суданом. Численность контингента превышает сотню человек ", – сообщает издание со ссылкой на четыре источника.

Также отмечается, что схему Пригожина уже опробовали в Сирии. Во время встречи Башира с президентом РФ Владимиром Путиным, президент Судана называл свою страну "ключом к Африке".

"В 2016 году Судан занимал третье место по добыче золота в Африке с объемом производства свыше 90 тонн в год. В 2017 году суданское правительство планировало достигнуть 100 тонн в год и войти в топ-10 золотодобывающих стран в мире. Во время визита Башир обсуждал с Путиным возможность создания на Красном море российской военной базы. Президент Судана тогда заявил, что его стране нужна защита от "агрессивной" политики США. Башир обвиняется в геноциде и разыскивается Международным уголовным судом в Гааге", – говорится в материале.

Кроме того, сообщается, что Пригожин является не единственным бизнесменом, претендовавшим на суданское золото. Месторождения осваивает компания Kush for exploration & production CO, до 2016 году принадлежавшая "Газпромбанку". Также, Добычей золота интересовался бизнесмен Константин Малофеев, который помогал террористам на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация, что Пригожин организует работу в странах Африки, которые перед выборами проводят мониторинг социально-политической ситуации.