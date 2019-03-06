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"Потеряете юго-восток!" Соловьев напугал Украину развалом

4.8тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Украина движется к своему распаду, в итоге которого якобы полностью потеряет южные и восточные регионы.

По его словам, это является логическим продолжением развала СССР. Наглыми угрозами рупор путинской пропаганды поделился в эфире своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Когда вы посмотрите статистику, ясно, что Украины никакой единой нет, отношения к происходящему на Донбассе никакого единого нет. И по большому счету вы, к сожалению, не понимаете, но процесс распада, который начался с распадом СССР, даже близко не прекратился. И вы совершаете глупейшие ошибки, которые приведут к тому, что вы потеряете юго-восток", — самоуверенно заявил Соловьев.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Комментарии
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Присмотритесь к фотке- у этого придурка вся морда в гов..., прошу прощения, в соловьином помете.
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1
1
Севченко Николай
Севченко Николай
Восток Украины за вступление в НАТО. НАТО была создана в противовес сумасшедшему СССР-гопнику. Ведь толпе ботаников легче защищаться перед одним гопником. Теперь это Россия. Россия боится НАТО.
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3
1
Шайтор Серый
Шайтор Серый
Шутов слушать- себя не уважать!
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