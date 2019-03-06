"Потеряете юго-восток!" Соловьев напугал Украину развалом

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Украина движется к своему распаду, в итоге которого якобы полностью потеряет южные и восточные регионы.

По его словам, это является логическим продолжением развала СССР. Наглыми угрозами рупор путинской пропаганды поделился в эфире своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Когда вы посмотрите статистику, ясно, что Украины никакой единой нет, отношения к происходящему на Донбассе никакого единого нет. И по большому счету вы, к сожалению, не понимаете, но процесс распада, который начался с распадом СССР, даже близко не прекратился. И вы совершаете глупейшие ошибки, которые приведут к тому, что вы потеряете юго-восток", — самоуверенно заявил Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соловьев пригрозил Украине уничтожением в случае восстановления ней статуса ядерного государства.

Пропагандист и гости его программы заявили, что Украина может лишиться не только Донбасса, но и всей остальной территории. Они едко пошутили, отметив, что границы Донбасса будут сдвинуты к реке Днестр.

Также Соловьев нагло высказался о том, что революция в Венесуэле развязывает руки России в Украине, и страна-агрессор якобы может пойти даже на масштабное вооруженное вторжение.

Он считает, что политика властей Украины якобы подталкивает Россию к ее полной оккупации. Соловьев едко отметил, что в таком случае страна-агрессор могла не тратиться на строительство моста через Керченский пролив.

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