"Поступаем зеркально": Россия вышла из ДРСМД

Россия поддержала прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа.
Министерство иностранных дел Российской Федерации обнародовало соответствующее заявление. Ведомство подчеркивает, что Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале 2019 года, сославшись на имеющие место нарушения со стороны России.
"Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально", - сказано в сообщении.
Договор о ракетах расторгнут
РИА
"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп осенью 2018 года заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещены крылатые ракеты.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США, подчеркнув, что Москва сделала договор "посмешищем".
Начиная со 2 февраля 2019 года, Соединенные Штаты Америки заявили о приостановлении исполнения своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ответ Россия также вышла из ДРСМД.
OBOZREVATEL рассказывал, какие последствия ждут мир и Украину после того, как РФ и США оказались на пороге новой гонки вооружения. Например, это создает угрозу ядерной войны в Европе.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.