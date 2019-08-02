"Поступаем зеркально": Россия вышла из ДРСМД

Россия поддержала прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа.

Министерство иностранных дел Российской Федерации обнародовало соответствующее заявление. Ведомство подчеркивает, что Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале 2019 года, сославшись на имеющие место нарушения со стороны России.

"Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально", - сказано в сообщении.

Договор о ракетах расторгнут РИА

"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

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