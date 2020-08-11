Пострадавшие во время протестов в Беларуси рассказали о шоке от происходящего. Фото 18+

Пострадавшие во время протестов в Беларуси. Коллаж

После протестов в Беларуси десятки людей с сильными ожогами, осколочными и пулевыми ранениями попали в военный госпиталь Минска.

Днем 10 августа в хирургическом отделении было 26 пострадавших, среди них также девушки. Они рассказали изданию "Свобода" о шоке от происходящего во время столкновений с силовиками.

По словам пострадавшего Вячеслава, когда он пришел на акцию протеста, никаких нападений и провокаций не было. Люди кричали: "Мы за мир", "Полиция с народом".

Пострадавшие во время протестов в Беларуси (svaboda.org)

Пострадавшие во время протестов в Беларуси (svaboda.org)

Через некоторое время в трех метрах от людей взорвалась первая светошумовая граната, потом было еще два взрыва. Третий рванул прямо позади Вячеслава и осколки застряли по всей спине.

"Я не ожидал, что в людей будут стрелять. Я видел, как людей поливают, но не сильным потоком, а так нежно – из шланга, как цветы. Мегафоны ничего не сказали, не предупредили, что пойдут в народ. Никаких провокаций. Я в шоке от всего этого", – поделился пострадавший.

Пострадавшие во время протестов в Беларуси (svaboda.org)

Пострадавшие во время протестов в Беларуси (svaboda.org)

Пострадавшие во время протестов в Беларуси (svaboda.org)

50-летний Сергей получил ранение в ногу, когда просто вышел из магазина по дороге домой. У мужчины сильно повреждена нога – резиновая пуля глубоко проникла в ткани.

"Девушка привела меня к машине скорой помощи, которая стояла рядом. В машине скорой помощи уже лежала женщина с изуродованным лицом. А на полу лежал парень, раненый пулей в живот", – рассказал он.

Пострадавшие во время протестов в Беларуси (svaboda.org)

Пострадавшие во время протестов в Беларуси (svaboda.org)

Пострадавшие во время протестов в Беларуси (svaboda.org)

Пострадавший Виктор рассказал, что во время протестов силовики бросали в толпу гранаты без предупреждения. Он получил ранение от взрыва светошумовой гранаты.

"Мы в шоке от того, что происходит в стране. 80% для Лукашенко – это перебор. А Северную Корею здесь устроили с отключенным интернетом", – отметил пострадавший Кирилл.

Пострадавшие во время протестов в Беларуси (svaboda.org)

Пострадавшие во время протестов в Беларуси (svaboda.org)

Пострадавшие во время протестов в Беларуси (svaboda.org)

Как писал OBOZREVATEL ранее, протесты в Беларуси утихли после семичасового противостояния людей с силовиками. По состоянию на три часа ночи 11 августа протестующих вытеснили с центра Минска и сняли оцепление.