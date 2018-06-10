Поставил метку: Макрон "вцепился" у Трампа на G7

На пресс-конференции в Канаде в рамках G7 французский президент Эммануэль Макрон так сжал руку главы США Дональда Трампа, что оставил на ней следы своих пальцев.

Это рукопожатие показало, что Франция и США "далеко не на одной волне", пишет издание Telegraph.

"Несомненно, это было неловким инцидентом с американским лидером на саммите G7 в Канаде", – сказано в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели переговоры по вопросам торговли и миграционной политики, но разговор двух лидеров пошел не по плану после того, как французский президент прямо раскритиковал политику американского коллеги.