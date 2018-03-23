Пошли на хитрость: Конгресс США подготовил новые санкции против России

В консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях, подписанном президентом США Дональдом Трампом, есть пункт о новых санкциях против России.

Законодатели пытались побудить американского главу пересмотреть свое отношение к Москве, тайно включив данные положения. Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что конгрессмены не уверены в том, кто именно включил их в закон. В документе насчитывается более двух тысяч страниц. По словам сенатора Криса Кунса, который является членом Комитета по ассигнованиям, они вероятно были добавлены сенаторами высокого ранга.

"Среди обеих партий существует убеждение, что наш президент недостаточно активно принимает действия для противостояния российской агрессии - вмешательства в наши выборы, вероятного вмешательства в наши следующие выборы, агрессии против своих соседей, таких как Украина, Грузия, а также вмешательства в Сирию", - отметил Кунс в комментарии The Daily Beast.

Так, закон вводит ограничения, запрещающие федеральным учреждениям проводить финансовые или другие операции с Кремлем и сторонниками в ряде сфер.

"Время для Белого дома прислушаться к Конгрессу и использовать инструменты, которые мы предоставили", - отметил конгрессмен Элиот Энгель.

Данный раздел называется "Противостояние российскому влиянию и агрессии". Он содержит пять страниц закона, где изложены конкретные запреты на использование денег федерального бюджета для правительства РФ.

Закон также запрещает использование федеральных средств для "заключения новых контрактов, или введения новых договоренностей по федеральной помощи Российской Федерации" и предусматривает предоставление 250 млн долларов на финансирование Фонда по противодействию российскому влиянию, увеличив его на 150%.

Кроме того, федеральным учреждениям запрещается помогать странам, которые поддерживают аннексию украинского Крыма. Им нельзя инвестировать в полуостров и другие регионы, которые находятся под незаконным контролем РФ.

Министр финансов США должен направлять политику американских представителей в международных организациях против любых мероприятий, которые финансируют программы, "нарушающие суверенитет и территориальную целостность Украины".

Кроме того, закон предусматривает финансирование "программ по поддержке демократии" в РФ, включая свободу Интернета.

Как сообщал "Обозреватель", Трамп подписал закон 23 марта. Изначально он хотел ветировать его.