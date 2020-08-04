Знаете, это действительно такая "оживлялочка" в скучной политической жизни, тем более, политической жизни союзного государства. Я бы эту тему разделил на две части. То есть, что нам действительно непонятно, куда они ехали, что они собирались делать и прочее. Вот это все удивительным образом, даже когда читаешь анонимные телеграм-каналы — там тоже нет никаких сведений и понятна только одна история.

И тут внимание: конечно, понятно, что Лукашенко сделал некую вещь, которую делать не принято и которая категорически, я так понимаю, не нравится Путину – это очень тонко знает Венедиктов, которого я люблю вспоминать в этой передаче, потому что он периодически поясняет, что любит руководство, что не любит. А наше руководство российское категорически не любит, когда тонкие какие-то моменты переносят в публичную плоскость.

Причем, не просто перенёс публичную плоскость, а сделал скандал с обвинениями, и так далее. И независимо от того, что сейчас говорит Кремль, это такая пощечина. Потому что Кремль обороняется, но у него нет эшелонов, у него есть только один эшелон – то есть, Кремль сам себя загнал в угол, поскольку не признает существования ЧВК, этих армий, то есть только одно, что позавчера сказал Песков – что задержали безосновательно российских граждан. Вот и вся линя обороны.

И конечно, это довольно слабая линия обороны. Потому что вдумайтесь – у Лукашенко оружие, боеприпасы, военная форма, какие-то карты, черти что есть в наличии вместе с этими людьми. А Путин разыгрывает "солсберецких", то есть, это такая удивительная история. Они говорят: "безосновательно задержали российских граждан". Хорошо, правда, то, что задержали российских граждан. Но "безосновательно" ли? Пусть даже это не ЧВК, а просто люди с оружием, военной амуницией?

Поэтому, конечно, за этим интересно наблюдать. Это та интересная история. "Живинка" творческая, которая будет показывать, что будет дальше.

И еще одна история. Сейчас главенствует идея, о которой сказал мудрый Соломин, который сказал, что Путину без Лукашенко не прожить. Ну действительно. Кто вместо Лукашенко? Вот эти дамы, эти оппозиционеры, которые сейчас сидят в тюрьме? Логично вроде бы все. Но задаю вопрос – Лукашенко после такого? Это очень, на мой взгляд, сильное преувеличение. По-моему, как мы знаем. Путин относит людей к врагам и предателям, так вот мне кажется, что Лукашенко отнес все-таки к "предателям" и судьба Лукашенко независима.

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