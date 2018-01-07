Есть люди бессовестные, есть совестливые, а есть хамелеоны. Это которые - "я, конечно не антисемит, но...", "Крым - это аннексия, но...", "Война в Украине - это плохо, но...", "Репрессии были, но...", "Сталин - тиран, но...".

Или: "Я оппозиционер, Но давайте не раскачивать лодку"; "Я не исламофоб, Но ислам - религия терроризма, да и вообще все они бескультурные и дикие"; "Я не имперец, Но еду "на" Украину"; "Я люблю свою жену, Но мне нужны любовницы и иногда я её бью. Да, это плохо, Но всегда виноваты оба".

Союз "но", как вторая кожа, как третья личина. Как побег от ответственности. Оправдание всего. Маска для любых времен. Индульгенция за любые поступки.

У них все неоднозначно. У всего есть плюсы и минусы. Расстреляли? Зато в тот день погода хорошая была, урожай какой получился, надои. Война? Надо разобраться кто виноват, не спешите, не поднимайте крик, дайте нам ещё года три подумать. Украли? Смотря с какой стороны посмотреть - с этой вроде украли, а с этой - наше, не будем спешить. Изнасиловали? Ужас, но юбка была ведь коротка.

Эти люди размывают вину, как заправские шулера подменяют причины и следствия, никогда не дают однозначных оценок. И при любой погоде они хотят остаться в тепле. При любом намеке на необходимость личного, внутреннего решения - они меняют цвета со скоростью света. Они боятся, как огня любого выбора, скользят и вертятся, как ужи на сковороде.

Получается, что эти люди, как бы порядочные, но подлецы. Как бы разумные, но идиоты. Как бы жмут тебе руку, а в другой держат нож за спиной. Как бы с тобой, но донос на всякий случай уже лежит в конверте. Они не имеют своей позиции, не имеют убеждений, они все время наполовину, все время и вашим, и нашим. По-настоящему их ничто не беспокоит, они прячут свое равнодушие за бесконечной демагогией, мудроствованиями, передергиваниями, манипуляциями, а на самом деле плевали они и на Крым, и на войны, и на диктатуру. Они знают значения слов, например, слова "справедливость", но не чувствуют ее, они вообще ничего толком не чувствуют. Во все времена такие хуже всех. Они спокойно остаются на плаву в любой выгребной яме и тянут за собой остальных. Потому что хоть и в дерьме по горло, но...