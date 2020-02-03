"Сталин и Гитлер делили Европу": Портников рассказал, как Эстония дала под дых Кремлю

Дискуссия о столетии подписания Тартуского мирного договора, поднятая Эстонией, задела Россию за живое. Ведь ей в очередной раз напомнили о факте оккупации балтийских стран, а также о том, что Иосиф Сталин точно так же причастен к перекраиванию мира, как и Адольф Гитлер.

Об этом в статье для "Эспрессо" написал украинский журналист, публицист Виталий Портников. Он подчеркнул, что исторический спор между Москвой и Таллином в который раз подтвердил, что оккупанты не намерены объективно воспринимать действительность. Ведь если для Эстонии подписание Тартуского мирного договора – событие, которое подтвердило начало ее государственности, то для Кремля этот документ – ничего не значащая бумажка.

"Тартуский мирный договор был, есть и всегда будет оставаться свидетельством о рождении эстонского государства. И он действует. Эстония не присоединилась добровольно к Советскому союзу. Нас оккупировали", – высказала свое мнение президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Заявления типа "Тартуский договор действует", "мы должны требовать репараций" свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим. Видимо, кризис развития – нечем привлекать электорат", – огрызнулась на ее слова в Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По словам Портникова, такая реакция свидетельствует о том, что Россия готова воспринимать историю только тогда, когда она ей выгодна. Журналист напомнил, что Тартуский мирный договор подписал даже не СССР, а советская Россия – республика, которая в 1922 году вошла в СССР, а в 1991 году из него вышла.

"Эстонию после оккупации присоединили не к России, а к Советскому союзу. В 1991 году Госсовет СССР, одним из членов которого был и президент России Борис Ельцин, единогласно признал восстановление независимости балтийских стран. Казалось бы, какая проблема сегодня может быть с договором, который подписан сто лет назад – если Россия и Эстония продолжают существовать как независимые государства?" – задается вопросом Портников.

Кальюлайд и Путин

"Но у путинской России проблема есть. Во-первых, Кремль теперь не хочет признавать самого факта оккупации балтийских стран. Признание этого факта совершенно иначе демонстрирует роль Советского союза во Второй мировой войне, напоминает о том, как Сталин и Гитлер делили Европу. Во-вторых, уже после оккупации Эстонии часть территории этой страны была передана от Эстонской ССР РСФСР – да так в составе России и осталась. Эстония на эту территорию не претендует, но о самом факте передаче земель не забывает. И тут оказывается, что для российских чиновников, которые так любят поговорить о "сакральности"аннексированного Крыма, такая память – просто оскорбление", – тут же ответил он на него.

В результате, делает вывод журналист, любой юбилей любого исторического события, связанного с государственностью Эстонии, оборачивается полемикой между Москвой и Таллинном. При этом ни один из договоров о границе между двумя странами (а они за последние десятилетия подписывались уже дважды) так до сих пор и не ратифицирован парламентами обеих стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная спикер МИД России Мария Захарова оскорбительно высказалась в адрес министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича. Ее возмутили его слова о том, что Польша победила в историческом споре с Россией. В этой связи дипломат страны-агрессора обозвала польского чиновника "Бонапартом из больницы".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!