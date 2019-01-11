''Пороховая бочка'': в Европе предупредили об угрозе новой войны с участием РФ

Поддержка Россией Сербии в конфликте с Косово грозит Европе новой масштабной войной.

О том, что Балканы вновь могут стать "порохой бочкой", пишет Инопресса со ссылкой на Business Insider Deutschland. По оценке европейских наблюдателей, ситуация в регионе остается сложной.

"Россия считает себя протектором сербов уже по историческим причинам. Исходя из стратегических интересов, страна хочет подорвать интеграцию Западных Балкан в ЕС. Поэтому Россия поддерживает тесную связь с сербской стороной в Боснии и Герцеговине", – пишет издание.

Балканы остаются "бочкой с порохом" cont.ws

Отмечается также, что неслучайно Кремль решил поддержать Сербию именно в тот момент, когда Косово объявило о намерении создать собственную армию, тогда как в Европе воздержались от заявлений.

"Путин снова обеспечил России роль главного действующего лица в регионе. ЕС же в свою очередь склонен решать многочисленные внутренние проблемы, нежели заниматься интеграцией в альянс балканских стран", – говорится в статье.

Западные Балканы Euronews

По мнению журналистов, серьезной угрозы всплеска насилия в крупном масштабе нет, однако не все так просто.

"Европа должна знать об опасности. В 1914 году одного лишь убийства в боснийском Сараево оказалось достаточным для того, чтобы разжечь конфликт, итогом которого стала Первая мировая войн", – предостерегло издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессия России может вызвать новую войну в Европе.

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