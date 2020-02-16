Главная Новости
16 февраля • обновлено в 16:06
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

За порно с политиками: во Франции арестовали скандального российского художника

893
Читать материал на украинском

В Париже был задержан одиозный российский художник Петр Павленский. Причиной ареста стало опубликованное им в Интернете интимное видео, предположительно с кандидатом в мэры Парижа.

Об этом сообщает агентство AFP. Ранее в агентстве заявляли, что художник был задержан по делу о "причинении вреда в составе банды опасным способом" – 31 декабря Павленский якобы угрожал ножом гостям на новогодней вечеринке.

Петр Павленский

Петр Павленский

AFP

Петр Павленский прославился во Франции тем, что опубликовал в сети видео интимного содержания, предположительно с участием Бенджамена Гриво, который баллотировался на пост мэра французской столицы. В результате скандала Гриво был вынужден снять свою кандидатуру и обвинить Павленского во вторжении в частную жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Петр Павленский впервые прославился скандальной акцией, в рамках которой он прибил свои гениталии к брусчатке на Красной площади.

  • Позднее художник устроил еще один громкий перформанс – поджег двери, ведущие в здание главного управления ФСБ в Москве.

  • В 2017 году Павленский сбежал во Францию и получил там политическое убежище.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Игорь Никитин
Место
Франция Париж
Тег
криминал
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
3
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
ухахаах))) Это тот мyдила шо ради Укроины прибил свою мошонку к брусчатке на Красной Площади! ))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Великий Кормчий
Великий Кормчий
ХОXЛЫ! СМОТРИТЕ КТО ВАС ПОДТРИМУЕТ! )))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги