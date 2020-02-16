За порно с политиками: во Франции арестовали скандального российского художника

В Париже был задержан одиозный российский художник Петр Павленский. Причиной ареста стало опубликованное им в Интернете интимное видео, предположительно с кандидатом в мэры Парижа.

Об этом сообщает агентство AFP. Ранее в агентстве заявляли, что художник был задержан по делу о "причинении вреда в составе банды опасным способом" – 31 декабря Павленский якобы угрожал ножом гостям на новогодней вечеринке.

Петр Павленский AFP

Петр Павленский прославился во Франции тем, что опубликовал в сети видео интимного содержания, предположительно с участием Бенджамена Гриво, который баллотировался на пост мэра французской столицы. В результате скандала Гриво был вынужден снять свою кандидатуру и обвинить Павленского во вторжении в частную жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Петр Павленский впервые прославился скандальной акцией, в рамках которой он прибил свои гениталии к брусчатке на Красной площади.

Позднее художник устроил еще один громкий перформанс – поджег двери, ведущие в здание главного управления ФСБ в Москве.

В 2017 году Павленский сбежал во Францию и получил там политическое убежище.

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