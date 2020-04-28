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28 апреля • обновлено в 20:08
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Популярный лоукостер объявил о возобновлении полетов с 1 мая: какие направления откроются первыми

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Европейский лоукостер Wizz Air возобновит полеты из Лондона и Вены в некоторые европейские города, несмотря на пандемию коронавируса.

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Произойдет это уже с 1 мая, сообщает Independent. Всего планируется запустить рейсы по 20 направлениям.

Так, из Лондона самолеты авиакомпании будут осуществлять полеты в Лиссабон в Португалии, Будапешт в Венгрии, Братиславу в Словакии и Белград в Сербии.

Популярный лоукостер объявил о возобновлении полетов с 1 мая: какие направления откроются

Предварительная продажа билетов доступна на рейсы в израильский Тель-Авив, словацкого Кошице и восемь городов Румынии, кроме столицы страны Бухареста. Также Wizz Air возобновляет маршрут к курортному испанскому острову Тенерифе.

По словам заместителя гендиректора авиакомпании Стивена Джонса, перелеты будут осуществляться и из Вены – в Милан и Валенсию. Отметим, что в Украину рейсов пока не запланировано.

"В рамках мероприятий по защите здоровья клиентов и экипажа, в течение всего полета бортпроводникам нужно будет носить маски и перчатки, и раздавать средства индивидуальной защиты каждому пассажиру. Закупки на борту рекомендуется осуществлять бесконтактной оплатой, чтобы минимизировать физический контакт", – комментируют в компании.

Также отмечается, что Wizz Air продолжит придерживаться строгого ежедневного графика уборки, при этом каждый самолет будут дезинфицировать согласно официальным рекомендациям.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за пандемии коронавируса в мире авиакомпании существенно ужесточат правила пассажирских авиаперевозок. О ряде нововведений уже объявили в Германии.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Теги
самолет Wizz Air
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