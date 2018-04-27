"Попробуйте!" Ким Чен Ын привез в Южную Корею необычный подарок

Глава КНДР Ким Чен Ын привез с собой в Южную Корею знаменитую пхеньянскую гречневую лапшу, чтобы угостить ею президента Мун Чжэ Ина.

Он предложил коллеге попробовать это блюдо на совместном банкете, передает РИА Новости.

"Я привез из Пхеньяна пхеньянский "нэнмен". Сегодня (27 апреля - Ред.) вечером на банкете было бы хорошо, если вы попробуете", – сказал Ким Чен Ын южнокорейскому президенту.

В состав блюд банкета уже включена холодная гречневая лапша из знаменитого пхеньянского ресторана Оннюгван. Для ее приготовления из Пхеньяна в Пханмунджом привезли главного повара этого ресторана и машину для выдавливания лапши – ее именно выдавливают из теста в виде тонких нитей в котел с кипящей водой, а затем охлаждают льдом.

Как сообщал "Обозреватель", накануне лидер КНДР Ким Чен Ын объявил конец конфронтации на Корейском полуострове.