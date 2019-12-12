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12 декабря • обновлено в 06:38
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Помпео обвинил Лаврова в громкой лжи после встречи с Трампом

2.7т
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал неправду, заявив, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом тему вмешательства в американские выборы.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает The Hill. Так американская сторона отреагировала на слова главы российского МИД.

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"Вы знаете, мы выборы вообще не обсуждали", – заявил Лавров

"Заявление министра иностранных дел Лаврова не является точным отражением моих воспоминаний об этой встрече", – в свою очередь подчеркнул Помпео.

Лаврова обвинили во лжи

Лаврова обвинили во лжи

Как сообщал OBOZREVATEL, резидент США Дональд Трамп во вторник, 10 декабря, встретился с министром иностранных дел России Сергем Лавровым. Встреча длилась около 50 минут.

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Автор
Екатерина Луговская
Персоны
Сергей Лавров Дональд Трамп
Место
США
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