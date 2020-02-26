Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай и Иран в попытках скрыть достоверную информацию о распространении смертельного коронавируса COVID-19.

Как сообщает АР, Помпео пояснил, что якобы из Китая выслали трех репортеров издания Wall Street Journal. Также он отметил, что для получения достоверной информации, необходима свободная пресса.

"Изгнание наших журналистов вновь обращает внимание на проблему правительства КНР, которая ранее привела к вспышке атипичной пневмонии, а теперь и к вспышке коронавируса, а именно на цензуру. Это может иметь смертельные последствия", – сказал Помпео.

Помпео обвинил Китай и Иран в циничной лжи о коронавирусе

Также он заявил, что иранские власти должны "рассказать правду" о коронавирусе. По его словам, есть признаки того, что распространение вируса в Иране может быть гораздо шире, чем признается официально.

В Америке, по его словам, "глубоко обеспокоены" тем, что правительство Ирана "возможно, скрыло важные сведения о вспышке болезни".

"Все страны, включая Иран, должны рассказать правду о коронавирусе и сотрудничать с международными организациями по оказанию помощи", – подчеркнул Помпео.

Карта распространения вируса

Ранее OBOZREVATEL писал, что 25 февраля были обнаружены первые случаи заражения коронавирусом COVID-2019 в Швейцарии, Румынии, а также на юге Испании – в Каталонии.

В Италии уже семеро людей умерли в результате заражения COVID-19. Шесть жертв – в Ломбардии, а одна – в Венето. Всего в стране коронавирусом инфицированы около 290 человек.

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