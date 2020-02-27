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27 февраля • обновлено в 09:31
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Помпео мощно поддержал Украину и пригрозил Путину из-за Крыма

6.3т
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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил, что его страна по прежнему считает аннексированный Россией Крым только украинским, и призвал РФ прекратить оккупацию полуострова.

Соответствующее заявление он сделал к шестой годовщине этих событий в Украине. Ее обнародовал Государственный департамент США.

"Соединенные Штаты подтверждают: Крым – это Украина. Как подчеркнуто в нашей Крымской декларации в июле 2018 года, США никогда не признают претензий РФ на суверенитет над полуостровом. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма", – сказал Помпео.

Помпео пригрозил Путину из-за аннексии украинского Крыма

Помпео пригрозил Путину из-за аннексии украинского Крыма

Он также отметил, что оккупация Крыма и усиление милитаризации полуострова "являются угрозой для общей безопасности", а притеснения властями страны-агрессора прав и свобод жителей Крыма недопустимы.

Помпео напомнил о том, что крымские татары на полуострове продолжают подвергаться преследованиям и неоправданным набегов на свои дома и мечети. При этом оккупационная власть запугивает их, а также ограничивает проведение культурных мероприятий и криминализирует Меджлис. Ко всему прочему, нарушая международное право, РФ принудительно мобилизовала почти 20 тыс. крымчан.

"Россия бросила в заключение более 80 человек из Крыма, в том числе представителей крымскотатарской общины. Некоторые из них подверглись пыткам за мирное противостояние оккупации. США призывают Россию освободить всех украинцев, которых она неправомерно заключила за мирное инакомыслие, а также прекратить нарушения фундаментальных свобод в Крыму", – перечислил преступления РФ глава Госдепа США.

По его словам, в течение шести лет Россия пытается ложью и с помощью распространения дезинформации легитимизировать аннексию, однако эти усилия обречены на провал.

"Мир никогда не забудет российского вторжения в Украину, которое продолжается. США осуждают незаконные действия России в Крыму, ее агрессию против Украины на Донбассе, и будут сохранять в силе санкции против РФ, пока она не вернет Крым под контроль Украины и полностью не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений", – мощно заявил Помпео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил, что Россия получит ответ, если решит вмешаться в проведение американских выборов.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Майк Помпео
Место
США
Теги
Россия - страна-агрессор крымские татары Крым
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Помпео жопоголовых даже не упомянул, заявив, что Российский Крым угрожает национальной безопасности СШП!
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асп асп
асп асп
Миша Попик уебуйте с Гуантанамо, а бриты с Гибралтара, и будет вам щастя, МОЩНО!
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Golan Sim
Golan Sim
Как всегда, пи,ндос помпей МОЩНО налетел, разнёс и победил.. ))
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