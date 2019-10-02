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3 октября • обновлено в 02:06
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Поможет Трампу? Путин публично пообещал вмешаться в выборы в США

1.1т Читать материал на украинском

Глава России Владимир Путин пообещал вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году.

Такое заявление он сделал на Международном форуме "Российская энергетическая неделя", отвечая на соответствующий вопрос американского модератора.

"По секрету вам скажу: да, мы обязательно будем это делать. Чтобы окончательно развеселить вас там, как следует. Только вы никому не говорите, ладно?" – заявил издевательским тоном Путин.

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После уточняющего вопроса Путин все же добавил: "У нас своих проблем хватает".

Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент США Дональд Трамп выступил за сближение с Россией, заявив, что это будет разумно.

Сам Путин после громкого скандала в США вокруг разговора Трампа и Зеленского неожиданно обвинил Украину, заявив, что у него с американским президентом "сложились доверительные отношения".

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Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп
Место
Россия
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