Польша встала на защиту Украины в ЕС: о чем речь

В Польше предостерегли страны Европейского Союза от дальнейшего сближения с Россией, что может помочь ей избежать наказания за агрессию по отношению к Украине.

Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач в интервью Reuters.

"Похоже, что некоторые европейские лидеры не осознают, что их деятельность воспринимается как попытка разморозить отношения, и если это так, то их политика вводит в заблуждение", – сказал он.

Мартин Пшидач reform.by

Пшидач выразил беспокойство тем фактом, что некоторые страны становятся все более дружественными по отношению к Кремлю, несмотря на то, как там расправляются с инакомыслием. Польский политик имел в ввиду жестокие разгоны митингов оппозиции в центре Москвы.

Он также предупредил, что если Европа позволит России выйти сухой из воды после агрессии на Донбассе и аннексии Крыма, это может стать опасным прецедентом.

"Нет никаких оснований приглашать российских лидеров на разные вечеринки или танцы (политик напомнил о приглашении Путина на свадьбу вице-канцлера Австрии. – Ред.). Были приняты меры, чтобы побудить Россию отказаться от своей агрессивной политики на востоке Европы. Но она не сделала даже полшага назад", – резюмировал Пшидач.

Польша и Россия golosagorodov.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше осудили решение ПАСЕ вернуть российскую делегацию в свой состав.

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