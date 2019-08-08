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Польша встала на защиту Украины в ЕС: о чем речь

1.7т Читать материал на украинском

В Польше предостерегли страны Европейского Союза от дальнейшего сближения с Россией, что может помочь ей избежать наказания за агрессию по отношению к Украине.

Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач в интервью Reuters.

"Похоже, что некоторые европейские лидеры не осознают, что их деятельность воспринимается как попытка разморозить отношения, и если это так, то их политика вводит в заблуждение", – сказал он.

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Еще одна страна ЕС выступила против России из-за паспортов на Донбассе
Мартин Пшидач

Мартин Пшидач

reform.by

Пшидач выразил беспокойство тем фактом, что некоторые страны становятся все более дружественными по отношению к Кремлю, несмотря на то, как там расправляются с инакомыслием. Польский политик имел в ввиду жестокие разгоны митингов оппозиции в центре Москвы.

Он также предупредил, что если Европа позволит России выйти сухой из воды после агрессии на Донбассе и аннексии Крыма, это может стать опасным прецедентом.

"Нет никаких оснований приглашать российских лидеров на разные вечеринки или танцы (политик напомнил о приглашении Путина на свадьбу вице-канцлера Австрии. – Ред.). Были приняты меры, чтобы побудить Россию отказаться от своей агрессивной политики на востоке Европы. Но она не сделала даже полшага назад", – резюмировал Пшидач.

Польша и Россия

Польша и Россия

golosagorodov.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше осудили решение ПАСЕ вернуть российскую делегацию в свой состав.

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Темы
Российско-украинский конфликт Российская военная угроза
Место
Польша
Тег
Европейский Союз
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Макарский Александр
Макарский Александр
Вековая доля панов захищать своих хлопов
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Боятся суки, вот и тявкают.
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