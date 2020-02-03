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3 февраля • обновлено в 17:41
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"Полностью поддерживаем!" Эрдоган выступил с громким заявлением об отношениях с Украиной

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о результативных переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским и выразил полную поддержку Украины, снова осудив незаконную аннексию Крыма Россией.

Своей позицией он поделился в понедельник, 3 февраля, на совместной с главой Украины пресс-конференции по итогам длительных переговоров. Президенты опоздали на брифинг на 3 часа (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Очень доволен тем, что я снова в Украине. Мы одобряем процесс реформ, который продвигается под руководством президента Зеленского. Мы разделяем виденье современной Украины. Подчеркну еще раз: мы не поддерживаем незаконную аннексию Крыма. Турциия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым", – заявил он.

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Эрдоган выступил с громким заявлением в Украине

Эрдоган выступил с громким заявлением в Украине

Корреспондент

Эрдоган выразил надежду, что все конфликты будут решены мирным путем согласно международному праву.

"Мы также готовы делать все, чтобы в регионе царил покой. Речь идет и об Украине. В этом вопросе важную роль играет наблюдательная миссия ОБСЕ. Мы полностью поддерживаем Украину!" – добавил он.

"Мы провели очень плодотворные переговоры. Затронули все аспекты: политические, экономические, культурные и военные. Также хочу сказать, что Украина – дом для большого количества народов. Мы готовы делать все, чтобы обеспечить их нужды", – пообещал президент Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что ждет поддержки Турции в вопросах деоккупации Крыма и Донбасса. Кроме того, он надеется на участие Анкары в освобождении узников Кремля.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
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Питон Каа
Питон Каа
И это все...??? Смешно...
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sdfasfgas vanechka
sdfasfgas vanechka
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
6 лет ''весьмирснами'' мощно поддерживает украину, но только на словах) РФ от этого не тепло не холодно)))))
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