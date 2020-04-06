На Филиппинах полиция застрелила мужчину, который напал на представителей здравоохранения после просьбы надеть медицинскую маску из-за угрозы коронавируса.

Как передает Independent, инцидент произошел на КПП в городе Насипит (провинция Агусан-дель-Норте). 63-летний мужчина был в нетрезвом состоянии.

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"Медицинский работник его предупредил, мужчина не носил маску. Но он разозлился и перешел к оскорблениям. Затем напал на персонал с косой", – рассказали копы. После этого им пришлось применить оружие.

Это первый случай на Филиппинах, когда правоохранители стреляли в человека за нарушение правил карантина. При этом президент страны Родриго Дутерте ранее уже пригрозил, что игнорирование ограничительных мер может грозить даже расстрелом.

Состоянием на понедельник, 6 апреля, в стране зафиксировано более 3,6 тысячи случаев COVID-19 и более 160 смертей.

Коронавирус на Филиппинах

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 6 апреля усиливаются карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса. Отныне в общественных местах введен обязательный "масочный режим", а на улицу нельзя выходить без документов.

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