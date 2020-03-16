Полицейские загоняют людей домой: появилось показательное видео карантина в Испании

В Мадриде, столице Испании, где в связи со вспышкой нового коронавируса COVID-19 начался карантин и объявили чрезвычайное положение, полицейские загоняют людей с улицы домой.

Об этом OBOZREVATEL рассказала украинка, проживающая в Мадриде, отправив соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

На кадрах видно, как несколько представителей полиции на почти пустой улице, обратились к прохожему с требованием вернуться домой. Мужчина при этом сопротивлялся. Вместе с тем, некоторые из полицейских были даже без защитных масок.

Скриншот

"Даже несмотря на то, что большинство людей сидит дома и нигде не ходит, за эту неделю количество заболевших возросло с 2000 до 9000, а смертей от 70 до 300 ... И это при том, что все на карантине и большинство же его пытается придерживаться, а кто не хочет, то того просто заставляют", – рассказала украинка.

По ее словам, в Мадриде в ночное время категорически запрещено выходить на улицы, летают вертолеты и все дезинфицируют.

Напомним, начиная с 8 утра понедельника, 15 марта, в Испании введен карантинный режим. До этого действовал режим повышенной готовности, передвижения людей было ограничено, а на улицы вывели полицию.

Страна занимает второе место в Европе после Италии по количеству больных и жертв COVID-19.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фото "пустынного" центра Мадрида, где в связи со вспышкой нового коронавируса COVID-19 начался карантин.

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