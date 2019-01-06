Покушение на Скрипаля раскрыто: след ведет к руководству России

Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля.
Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве, власти уверены, что знают "все, что необходимо знать" об отравлении экс-полковника Главного управления (более известно как ГРУ) российского Генштаба.
Также британской стороне хорошо известна вся цепочка людей, ответственных за инцидент в Солсбери. Она, как утверждают собеседники газеты, ведет к высшему российскому руководству.
Скрипаль с дочерью
Guardian
Кроме того, источники сообщили изданию, что правительство Великобритании считает разгромленной агентурную сеть ГРУ на территории страны, но теперь опасается действий со стороны Службы внешней разведки (СВР) России. В Лондоне полагают, что СВР, преемница Первого главного управления КГБ СССР, опаснее и профессиональнее ГРУ и поэтому представляет большую угрозу, чем военная разведка.
Данные материалы появились на фоне сведений о том, что покушение на Скрипаля и дальнейшая информационная кампания на эту тему готовились различными британскими структурами с 2015 года.
История скандала
Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.
Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.
Петров и Боширов - они же Мишкин и Чепига
Bellingcat
Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.
Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.
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