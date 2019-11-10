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10 ноября • обновлено в 23:17
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Покинул страну на самолете: президент Боливии подал в отставку

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Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье, 10 ноября, сообщил об отставке и покинул страну.

Об этом сообщает НТВ в Telegram. Политик сделал это на фоне протестов в стране, чтобы избежать гражданской войны (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Эво Моралес

Эво Моралес

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По некоторым данным, экипаж самолета Моралеса запросил разрешения у нескольких стран на пролет через их территорию, но получил отказ.

Лайнер, вероятно, приземлился в аэропорту города Чиморе в боливийском департаменте Кочабамба.

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