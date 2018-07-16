"Не называй Владимиром!" Трампу дали совет, как доминировать над Путиным

Бывший советник и спичрайтер 40-го президента США Рональда Рейгана Марк Вайнберг призвал нынешнего лидера страны Дональда Трампа быть жестким и строгим во время переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Как подчеркнул эксперт в статье для Fox News, особенное внимание и осторожность главе Белого дома необходимо проявить в первые несколько минут, чтобы послать четкий сигнал об отсутствии намерений смириться с действиями России.

По его мнению, в момент встречи улыбки и энергичные рукопожатия неуместны. Президент США должен взять слово первым и четко понимать, что он сейчас скажет.

Вайнберг подчеркнул, что Трамп должен обращаться к Путину именно словами "господин президент" и не должен по-дружески называть его "Владимиром". Также президенту США стоит коротко пожать руку российскому лидеру, сохраняя суровую атмосферу, и ни в коем случае не хлопать его по плечу.

"Язык тела должен показывать, что Соединенные Штаты знают, что сделала Россия (и все еще делает), мы злимся на это, и не собираемся терпеть", – пояснил он.

По мнению экс-советника Рейгана, у Трампа есть два варианта начать свое заявление. Первый из них звучит так: "Мы проводим встречу в непростое время. Мне не нравится то, что ваша страна пыталась сделать с нашей. Нам нужно многое обсудить. Поэтому давайте начнем".

Второй вариант вступительных слов Трампа: "Господин президент, в моей стране есть люди, которые не хотели, чтобы эта встреча состоялась. Но существуют некоторые очень тревожные проблемы между нами, которые мы не можем игнорировать".

Вейнберг принимал участие в планировании пяти встреч между Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Он напомнил о случае, когда команда американского президента как-то не уделила внимание первым минутам встречи и не продумала, что именно скажет Рейган. В результате, по его словам, это закончилось тем, что Горбачев получил значительное преимущество в дипломатических маневрах, которое было отвоевано "лишь после серьезной работы команды Белого дома".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы худшие сценарии встречи Путина и Трампа.