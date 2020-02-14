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14 февраля • обновлено в 15:10
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Показала средний палец: в Польше депутат публично оскандалилась. Фото и видео

1.4т
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Депутат от польской правящей партии "Право и справедливость" Йоханна Лихоцкая попала в скандал из-за своего жеста на заседании Сейма - она показала средний палец оппозиции. Политик настаивает, что не имела ввиду ничего плохого и ее не так поняли.

Инцидент произошел, когда Сейм большинством голосов принял постановление о финансировании государственных СМИ, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Wprost (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Йоханна Лихоцкая показывает средний палец оппозиции

Йоханна Лихоцкая показывает средний палец оппозиции

eurointegration.com.ua

На дотирование госмедиа, которые оппозиция и активисты обвиняют в распространении пропаганды, выделили рекордные почти 2 миллиарда злотых (более 12 миллиардов гривен). Оппозиционные депутаты требовали, чтобы средства выделили на здравоохранение. После принятия постановление они начали кричать: "Позор!" – на что Лихоцкая показала в их сторону средний палец.

"Госпожа Йоанна Лихоцка – оппозиции и онкобольным после заявления, что ПиС направит 2 млрд злотых TVPiS, а не на онкологию, как предлагала "Гражданская коалиция", – отметила оппозиционный депутат Барбара Новацка, опубликовав в Twitter соответствующее фото.

Йоханна Лихоцкая показывает средний палец оппозиции

Йоханна Лихоцкая показывает средний палец оппозиции

twitter.com/miko_ala

Такой жест вызвал бурную реакцию в интернете.

Лихоцкая же оправдалась, что она не имела ввиду ничего предосудительного, а просто потерла средним пальцем под глазом, потому что нервничала. А камеры выхватили неудачный момент.

Свой жест ей пришлось объяснять и главе партии Ярославу Качиньскому.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Ткаченко устроил матерную перепалку с представителем "Батьківщини" Алексеем Кучеренко в зале Верховной Рады. Позднее он добавил, что не намерен извиняться перед своим коллегой, вместо того требует от Кучеренко извинений за блокирование трибуны.

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Место
Польша
Тег
скандалы
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