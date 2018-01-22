"Пока не сдохнет": Путина припугнули судьбой Каддафи

Президент России Владимир Путин будет пребывать при власти до тех пор, пока в стране не будет повален диктаторский режим, или же пока не оборвется его жизнь.

Об этом заявил писатель-сатирик Виктор Шендерович, передает "112 Украина", отвечая на вопрос о слабых местах главы РФ.

"Тут дело не в Путине, а в самом устройстве авторитарной власти. Они все бессмертные, пока не сдохнут, или пока с ними не сделают то, что сделали с Каддафи, или пока их не посадят по приговору Гаагского трибунала", - сказал он.

"Структура устройства авторитарной власти такова, что захвативший власть и уже укрепившийся в ней практически неуязвим для каких бы то ни было эволюционных инструментов. Нет никакой прессы – он ее разломал, нет политических противников – он их выгнал из страны. Нет ничего. И пропаганда вместо информации, и народ бежит в счастливом анабиозе. Правда, этот народ время от времени уничтожают, как в Северной Корее, или он умирает от голода, но на рейтинге это никак не отражается", - рассказал писатель.

По словам Шендеровича, "Путин, пока не помрет, будет при власти".

"А обстоятельства ухода будут либо естественными (матушка-природа приберет), либо противоестественными, в том смысле, что будет заговор. Это не будет легитимная смена власти – это уже ясно", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", накануне писатель высмеял неповоротливость российского лидера.