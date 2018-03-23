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"Поиграть в доброго царя": Собчак поймали на подыгрывании Путину

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Экс-кандидат в президенты России, журналистка Ксения Собчак не включила в список политических заключенных, который передала главе государства Владимиру Путину, фамилии крымскотатарских активистов.

Это показывает, как на самом деле она относится к оккупации украинского полуострова. Об этом написал в колонке на "Крым.Реалии" журналист и политолог Виталий Портников.

"Такие списки, как список Собчак — учитывая близость бывшего кандидата к окружению Владимира Путина и самому президенту — тщательно, вероятней всего, согласовываются, чтобы дать возможность авторитарному правителю поиграть в "доброго царя" перед очередной инаугурацией. И то, что в списке нет крымскотатарских фамилий, можно расценить как свидетельство коллективного нежелания российской элиты и общества замечать суть колониальной политики в Крыму. Политики, в которой, по моему мнению, Владимир Путин является достойным продолжателем Екатерины ІІ", – написал Портников.

Он напомнил, что императрица уничтожила не только Украину, но и цивилизацию крымскотатарского народа, кроме того, началась варварская колонизация полуострова.

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"Результаты этой политики хорошо известны. Как и нежелание Российского государства и общества эти результаты признавать. Как и готовность властей Российской империи действовать в интересах колонистов, а Российской Федерации – в интересах коллаборационистов. Изменилось ли что-то в "русском мире" от Екатерины до Владимира – риторический вопрос", – добавил журналист.

Портников отметил, что Собчак умалчивает в списке также, что в России вокруг крымскотатарских активистов наблюдается самый настоящий заговор молчания.

"И то, что в вопрос освобождения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова должен был вмешиваться турецкий президент Реджеп Эрдоган – а Собчак в своем списке умалчивает об их товарищах, и то, что подавляющее большинство россиян никак не может понять, что Крым, какие бы постановления о его судьбе кто бы ни принимал – не территория России, а ее несчастная колония, говорит о состоянии умов в России даже больше, чем сама аннексия Крыма, война на Донбассе и прочие противоправные действия Кремля", – подчеркнул он.

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Он уточнил, что своими действиями экс-кандидат в президенты РФ выдает свое представление о статусе Крыма.

"Когда Собчак "забывает" о крымских татарах или соглашается о них забыть по требованию доброхотов из президентской администрации, то непроизвольно выдает свое собственное представление о статусе полуострова. И это представление мало чем отличается от взглядов Путина, Навального и прочих российских политиков", – резюмировал Портников.

Как сообщал "Обозреватель", новоизбранная омбудсмен Людмила Денисова собралась посетить Крым.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Ксения СобчакВладимир ПутинВиталий Портников
Место
Украина
Объект
крымские татары
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