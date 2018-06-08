Погибли женщины и дети: Россия нанесла масштабный авиаудар в Сирии

В результате проведенного в ночь на 8 июня воздушного налета на контролируемый повстанцами и исламистскими группировками регион на северо-западе Сирии погибли, по крайней мере, 44 человека.

По информации Сирийского наблюдательного совета по правам человека, еще около 60 человек получили ранения, пишет Reuters.

Отмечается, что число жертв при одном нападении на регион стало самым большим в этом году.

"Военные самолеты, которые, вероятно, являются российскими, атаковали село Зардана в северной части Идлиба, что сразу вызвало наибольшее число жертв при одном нападении, включая 11 женщин и 6 детей", - сказал глава организации Рами Абдулрахман.

Число погибших, по его словам, может увеличиться, поскольку некоторые пострадавшие были в критическом состоянии. При этом спасатели все еще ищут под завалами выживших.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сирии убили российских военных.