Погибли дети: в Нидерландах произошла стрельба в жилом доме. Фото и видео

В городе Дордрехт в Нидерландах в понедельник, 9 сентября, произошла стрельба в жилом доме, в результате которой погибли мужчина и двое детей.

Еще одна женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Об этом пишет NOS (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным местных СМИ, это могла быть семейная ссора и мужчина якобы поцелил в жену и детей и покончил с собой. Официального подтверждения этой версии нет.

К дому подъехало несколько машин скорой помощи, полиции и два вертолета службы спасения. Район города, в котором произошла трагедия, частично перекрыли.

Полиция начала расследование. Правоохранители пока не рассказали никаких подробностей о трагедии.

Мэр города Дордрехта Ваутер Кольфф в Twitter выразил соболезнования всем пострадавшим, но также не раскрыл никаких деталей о случившемся.

#Breaking: just in - At least 3 people shot to death and several other injured, when a gunmen opened fire at a house in #Dordrecht at the district of #Heimerstein in the #Netherlands. pic.twitter.com/VrHKcRq9ZL