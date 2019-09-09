Погибли дети: в Нидерландах произошла стрельба в жилом доме. Фото и видео

В городе Дордрехт в Нидерландах в понедельник, 9 сентября, произошла стрельба в жилом доме, в результате которой погибли мужчина и двое детей.

Еще одна женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Об этом пишет NOS (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным местных СМИ, это могла быть семейная ссора и мужчина якобы поцелил в жену и детей и покончил с собой. Официального подтверждения этой версии нет.

В Нидерландах произошла стрельба в доме NOS

К дому подъехало несколько машин скорой помощи, полиции и два вертолета службы спасения. Район города, в котором произошла трагедия, частично перекрыли.

Полиция начала расследование. Правоохранители пока не рассказали никаких подробностей о трагедии.

В Нидерландах произошла стрельба в доме telegraaf.nl

В Нидерландах произошла стрельба в доме telegraaf.nl

В Нидерландах произошла стрельба в доме telegraaf.nl

Мэр города Дордрехта Ваутер Кольфф в Twitter выразил соболезнования всем пострадавшим, но также не раскрыл никаких деталей о случившемся.

Eerder vanavond heeft zich een zeer heftig schietincident voorgedaan in Dordrecht. Ik ben zeer geraakt en leef enorm mee met alle betrokkenen. Later vanavond zal ik naar de Heimerstein gaan. https://t.co/g6L5In4FXN — Wouter Kolff (@WouterKolff) September 9, 2019

#Breaking: just in - At least 3 people shot to death and several other injured, when a gunmen opened fire at a house in #Dordrecht at the district of #Heimerstein in the #Netherlands. pic.twitter.com/VrHKcRq9ZL — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 9, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в США в результате стрельбы в западном Техасе 31 августа были убиты пять человек и не менее 21 ранены.

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