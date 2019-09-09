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9 сентября • обновлено в 23:29
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Погибли дети: в Нидерландах произошла стрельба в жилом доме. Фото и видео

2.4т Читать материал на украинском

В городе Дордрехт в Нидерландах в понедельник, 9 сентября, произошла стрельба в жилом доме, в результате которой погибли мужчина и двое детей.

Еще одна женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Об этом пишет NOS (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным местных СМИ, это могла быть семейная ссора и мужчина якобы поцелил в жену и детей и покончил с собой. Официального подтверждения этой версии нет.

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В Нидерландах произошла стрельба в доме

В Нидерландах произошла стрельба в доме

NOS

К дому подъехало несколько машин скорой помощи, полиции и два вертолета службы спасения. Район города, в котором произошла трагедия, частично перекрыли.

Полиция начала расследование. Правоохранители пока не рассказали никаких подробностей о трагедии.

В Нидерландах произошла стрельба в доме

В Нидерландах произошла стрельба в доме

telegraaf.nl

В Нидерландах произошла стрельба в доме

В Нидерландах произошла стрельба в доме

telegraaf.nl

В Нидерландах произошла стрельба в доме

В Нидерландах произошла стрельба в доме

telegraaf.nl

Мэр города Дордрехта Ваутер Кольфф в Twitter выразил соболезнования всем пострадавшим, но также не раскрыл никаких деталей о случившемся.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США в результате стрельбы в западном Техасе 31 августа были убиты пять человек и не менее 21 ранены.

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Место
Нидерланды
Тег
стрельба
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