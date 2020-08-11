Поэтесса из Беларуси впечатлила сеть посланием к Лукашенко. Видео

Поэтесса Наташа Богданова обратилась к Лукашенко стихом .
Белорусская поэтесса Наташа Богданова записала жесткое обращение в форме стихотворения к президенту своей страны Александру Лукашенко. Она назвала его "Никогда ты не будешь батькою".
Видео появилось на YouTube-канале девушки. В нем показаны кадры с массовых протестов в Беларуси и выражено несогласие с политикой власти, которая вступила в силовую конфронтацию с собственным народом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Выборы в Беларуси сфальсифицированы. Протесты и столкновение с ОМОН. Лукашенко применил силу против протестующих", – написала Богданова.
Ниже приводим полный текст стиха.
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Никогда ты не будешь батькою...
Был ты отчимом злобным, неласковым...
Был ты всем нам чужим подлым дядькою,
Что скрывался под разными масками.
Никогда ты не слышал о честности...
С благородством, увы, не знакомый ты.
Популист ты... Ты жаждешь известности.
Но тошнит уже всех от твоей сипоты.
Никогда не узнать уважения
Тебе – жалкому узурпатору.
Как же сложно признать поражение
Деревенскому императору!
Пальцы синие, в венах катетеры,
Под глазами мешки огромнющие...
Харахоришься ты, будто тетерев –
Таракан ты с усами длюннющими!
Никогда не дождешься прощения
За пролитую кровь мирных жителей.
Никогда не найдем объяснения
Действий наших "порядка" блюстителей.
Вы с народом должны быть, не против нас!
Вы должны защищать интерес людей!
Вы должны защищать интересы масс –
Друзей, братьев-сестер ваших, их детей!
Нас публично признал ты ничтожеством.
Три процента твой рейтинг – смирись уже!
Все потуги – такое убожество!
Ждет тебя, знаешь сам ведь, какой сюжет.
Защитимся от деда трухлявого!
Мой народ, ты герой! Я тобой горжусь!
Так избавь нас, господь, от Лукавого!
С нами правда и сила! ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!
Пользователей сети тронули слова автора стиха, и они высказали свою солидарность с озвученной позицией в комментариях.
"Держим кулачки за вас. Жыве Беларусь", "Жыве Беларусь!!! Украина с вами, держитесь, братья!", "Очень классный стих, аж мурашки и ком в горле!!! Жыве Беларусь", "Свободная Украина гордится вами. Жыве Беларусь!", "До слез!", "Ребята, держитесь, скоро рассвет. Героям Слава!!! Жыве Беларусь!!!" – пишут люди.
Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2014 года интернет взорвал стих "Никогда мы не будем братьями", который написала украинская студентка Анастасия Дмитрук. Она посвятила его событиям на Майдане и вторжению России в Украины. Позже литовский композитор Виргис Пупшис положил слова Дмитрук на музыку. В итоге видеоролик собрал более 15 млн просмотров.