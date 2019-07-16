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Подыграли Путину? В ООН и ОБСЕ раскритиковали закон об украинском языке

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В ОБСЕ и ООН выразили обеспокоенность из-за того, что украинский закон о государственном языке может не полностью гарантировать права национальных меньшинств.

Об этом представители международных организаций заявили на заседании Совета безопасности ООН, созванное по инициативе Росси во вторник, 16 июля.

"Закон о госязыке в его нынешнем виде не обеспечивает достаточную законодательную ясность, не гарантирует защиту языковых прав нацменьшинств. Идеально было бы, если бы языковая политика Украины осуществлялась при полном сохранении прав нацменьшинств, в том числе в языковой сфере", – сказал верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер.

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В ООН и ОБСЕ раскритиковали закон об украинском языке

В ООН и ОБСЕ раскритиковали закон об украинском языке

При этом, он подчеркнул, что у Украины есть все права укреплять роль государственного языка.

"Права меньшинств, в том числе и в вопросе языка и образования должны учитываться, в том числе и в вопросе обязательств Украины перед ОБСЕ и международными стандартами. Сбалансированная, прагматическая лингвистическая политика должна достигаться за счет стимулов, а не наказаний", – отметил он.

Ламберто Заньер

Ламберто Заньер

Скриншот из видео

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло добавила, что закон вызывает обеспокоенность и со стороны ООН.

"Хотя многие спорные вопросы были урегулированы в итоговом варианте, закон по-прежнему вызывает озабоченность. УВКПЧ рекомендует, чтобы украинское правительство разработало на основе закона о языке закон о реализации прав нацменьшинств", – пояснила она.

Розмари Дикарло

Розмари Дикарло

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель Российской Федерации в Совете безопасности ООН Василий Небензя взорвался на заседании обвинениями в адрес Украины из-за закона о государственном языке.

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Тема
Закон о языках
Тег
Совбез ООН
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Ну это уже не нож в спину от "союзников" это кувалда по башке.
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Nayden Serg
Nayden Serg
Пасе, оон, обсе — все продажные шкуры
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Nayden Serg, Ясен пень, а ты думал международные организации за красивые глаза Украину любят? Теперь ты понял, почему Великая Россия не исполняет резолюции, когда ей это не выгодно?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Устал мир от нытиков. Говорили украинцам трах#ут и выбросят, не верили...
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