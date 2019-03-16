"Подумаешь, захватили корабли": Цимбалюк разнес подругу Путина за заигрывание с Кремлем

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая является подругой президента России Владимира Путина, заняла несправедливую позицию по отношению к Украине.

Несмотря на то, что она придерживается общеевропейского подхода, который осуждает вооруженную агрессию на Донбассе, Кнайсль также не исключает долю вины Украины в отношениях с оккупантами. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Очень интересная позиция австрийцев. Они как действительно нейтральная страна критикуют всех по чуть-чуть. Немножечко покритиковали Украину и, естественно, досталось и российским партнерам. Мне не нравится такой подход австрийцев, потому что они, вроде как стараясь сохранить нейтральность и равноудаленность от России и Украины, транслируют тезис, что обе стороны виноваты", — говорит он.

Путин и Кнайсль kp.ru

В качестве примера Цимбалюк привел недовольство Кнайсль тем, что Украина не допустила российских наблюдателей на выборы, а Россия захватила украинские военные корабли в Керченском проливе.

"Подумаешь, она захватила три военных корабля и команды посадила их в СИЗО. И еще десятки людей находятся в статусе политзаключенных, мы так их воспринимаем, в российских тюрьмах. И особо шанса на их возвращение нет. Но разница только в том, что от действий Украины в части выборов не пострадал ни один гражданин Российской Федерации", — возмутился журналист.

Подытоживая, Цимбалюк добавил, что такая риторика главы МИД Австрии напоминает ему всего лишь попытку обернуть в красивую обертку газовые дела с Россией. Ведь Кнайсль прямо сказала, что она будет очень недовольна, если американцы все-таки воплотят в жизнь свои угрозы и введут санкции против компаний, которые строят "Северный поток-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018 года президент РФ Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, где даже станцевал с ней танец.

В марте Кнайсль раскрыла подробности визита Путина на ее свадьбу. Дипломат отметила, что глава Кремля прибыл на торжество, как частное лицо. Также она рассказала, что знает его уже 18 лет.

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