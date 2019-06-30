"Подстилка американская!" Визит Трампа к Ким Чен Ыну в КНДР взбесил фанов Путина

Визит президента США Дональда Трампа в Северную Корею на переговоры с ее лидером Ким Чен Ыном бурно обговаривают в сети.

Так, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter поделился видео события, назвав его "встречей политтяжеловесов" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Трамп и Ким Чен Ын встретились, пожали руки и перешли границу Южной и Северной Кореи", – написал в посте он.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп RT

При этом многие россияне в комментариях к сообщению пропагандиста раскритиковали как американского главу, так и Ким Чен Ына.

"Если Трампа, еще с натяжкой, учитывая значимость США для мира, можно как-то назвать "средним" весом, то Ын не тянет и на категорию "муха", "Трамп и Ын встретились и перешли все границы!" "Трамп без Кима никуда", "А что, Кима дернуть за руку к себе при рукопожатии духа не хватило?" "Подстилка американская", – пишут в сети.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Встреча политтяжеловесов: Трамп и Ким Чен Ын встретились, пожали руки и перешли границу Южной и Северной Кореи pic.twitter.com/XDGNB2eSLv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 30, 2019

Напомним, президент США встретился с лидером Северной Кореи в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове 30 июня.

Тогда впервые в истории представители двух стран пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию. Кроме того, Трамп стал первым американским президентом, который посетил Северную Корею.

Как сообщал OBOZREVATEL, февральские переговоры Трампа и Ына завершились раньше запланированного, после чего власти США и Южной Кореи отменили военные учения на Корейском полуострове.

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