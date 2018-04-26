Подчищали за Кремлем по сценарию Скрипаля: в США заявили о российских дипломатах-шпионах

Среди десятков российских дипломатов, высланных из США в прошлом месяце, были шпионы, которые отслеживали российских перебежчиков и их семьи, переселившихся в США.

Cсылаясь на осведомленных в этом вопросе чиновников правоохранительных и разведывательных органов, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на CNN.

По их словам, по крайней мере в одном случае российские шпионы следили за участником программы ЦРУ, который предоставляет новые удостоверения личности для защиты россиян, переселившихся в США.

Этот эпизод и другие американские разведданные вызвали подозрение, что россияне готовились к нападению на российских эмигрантов в США, обозначенных Кремлем как предатели или враги, сообщили чиновники.

Эти подозрения подкрепились после отравления в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери, которая является гражданкой России.

Как сообщал "Обозреватель", Скрипаля и его дочь отравили 4 марта. По данным полиции, это произошло в их доме в Солсбери. Эксперты обнаружили вещество на входной двери, а также еще по нескольким адресам.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятнее всего за отравлением экс-шпиона стоит Россия.

Из-за отравления Скрипаля ряд государств решили выслать российских дипломатов. В частности, на такой шаг пошла и Украина. Однако некоторые европейские страны отказались от такого поступка.