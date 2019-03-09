|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Под боком у Путина обосновался штаб НАТО: что известно

3.2тЧитать материал на украинском

В пятницу, 8 марта, в Латвии открыли штаб международной Северной дивизии Североатлантического альянса.

В открытии принимали участие министры обороны Дании, Латвии и Эстонии, сообщает Еmerging-europe.

"Создание Северной дивизии является новым уровнем сил реагирования НАТО в противостоянии угрозам нашего региона. Силы сдерживания и возможность защищать нас существенно усилятся с началом деятельности Северной дивизии", – сообщил министр обороны Эстонии Юри Луйк.

Новости
Корабли НАТО в Украине: московская агентура в полном удивлении

По словам министра обороны Латвии Артис Пабрикс, открытие штаба станет "вкладом в укрепление безопасности всего региона".

Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем отметил, что новый штаб предназначен не только для тренировок, а при необходимости "он должен вести в регионе реальную оборонительную деятельность".

Планируется, что штаб Северной дивизии войдет в состав военной структуры НАТО и соединит части балтийского региона с управлением Альянса. Первым начальником штаба станет генерал-майор Вооруженных сил Дании.

Открытие штаба Северной дивизии НАТО

Открытие штаба Северной дивизии НАТО

Twitter

Открытие штаба Северной дивизии НАТО

Открытие штаба Северной дивизии НАТО

Twitter

Открытие штаба Северной дивизии НАТО

Открытие штаба Северной дивизии НАТО

Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар включил Россию в число главных угроз для НАТО.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Латвия
Тег
НАТО
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
241
Смешно
18
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
раньше кацапские голодранцы просили у Америки еду, теперь будут просить памперсы. кокошники-то уже все полные.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Ждем истерик из сливного бачка на первом канале.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги