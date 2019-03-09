Под боком у Путина обосновался штаб НАТО: что известно

В пятницу, 8 марта, в Латвии открыли штаб международной Северной дивизии Североатлантического альянса.
В открытии принимали участие министры обороны Дании, Латвии и Эстонии, сообщает Еmerging-europe.
"Создание Северной дивизии является новым уровнем сил реагирования НАТО в противостоянии угрозам нашего региона. Силы сдерживания и возможность защищать нас существенно усилятся с началом деятельности Северной дивизии", – сообщил министр обороны Эстонии Юри Луйк.
По словам министра обороны Латвии Артис Пабрикс, открытие штаба станет "вкладом в укрепление безопасности всего региона".
Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем отметил, что новый штаб предназначен не только для тренировок, а при необходимости "он должен вести в регионе реальную оборонительную деятельность".
Планируется, что штаб Северной дивизии войдет в состав военной структуры НАТО и соединит части балтийского региона с управлением Альянса. Первым начальником штаба станет генерал-майор Вооруженных сил Дании.
Открытие штаба Северной дивизии НАТО
Открытие штаба Северной дивизии НАТО
Открытие штаба Северной дивизии НАТО
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