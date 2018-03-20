Почему Запад "слабо" поздравил Путина: эксперт назвал настоящую причину

Игнорирование лидерами Запада победы Владимира Путина на президентских выборах в России было обусловлено тем, что избирательный процесс был ненастоящим, и выборы не соответствовали демократическим стандартам.

Об этом сообщил экс-посол США в Украине, политический аналитик Джон Хербст, передает "Укринформ".

"Некоторые лидеры поздравили, но их не так уж и много. Причина, почему другие не позвонили, заключается в том, что эти выборы не были настоящими", - сказал Хербст.

Он обратил внимание, что в дипломатической практике телефонные звонки с поздравлениями с победой на выборах в основном осуществляются в течение суток после их проведения.

Как сообщал "Обозреватель", первыми с победой Путина поздравили лидеры так называемых друзей России и непризнанных республик. Затем некоторые представители Европы также присоединились.

В то же время в Белом доме подчеркнули, что Дональд Трамп не собирается поздравлять российского президента.