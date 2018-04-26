Как сообщает Reuters, Сенат США обратился с письмом к американским и европейским банкам, в котором потребовал предоставить Конгрессу информацию о счетах россиян, включенных в "Кремлевский доклад" американского Минфина в рамках принятого в августе прошлого года закона о санкциях (CAATSA).

Письмо с таким требованием, подписанное демократами Джин Шахин и Шелдоном Уайтхаусом, получили восемь крупнейших финансовых институтов мира: JP Morgan, Bank of America, Citibank, Barclays, Deutsche Bank, HSBC, UBS и Credit Suisse.

Банкам предписано раскрыть информацию о счетах включенных в "Кремлевский доклад" 210 российских олиграхов, чиновников и глав госкопораций, а также связанных с ними структур.

Напомню, что и в ЕС, и в США, и даже в пресловутой Швейцарии, — как назло отменена банковская тайна.

Сенаторы также запрашивают у банков данные о том, проводили ли они проверку, чтобы выявить наличие счетов россиян из "Кремлевского доклада".

В случае обнаружения таких счетов, банкам предписано предоставить информацию о проверке и полученных данных.

Если же банки откажутся сотрудничать, сенаторы инициируют расследование. С США шутки плохи — они только за последние десять лет во внесудебном порядке взыскали $350 млрд с европейских банков: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank и др.

"Учитывая их состояние и связи с российским государством, многие олигархи в России либо обладают значительным политическим влиянием, либо подвержены ему", — пишут сенаторы, подчеркивая, что олигархи пользовались своим состоянием для того, чтобы помочь российскому правительству избегать санкций.

Forbes оценил состояние 96 олигархов, попавших в "Кремлевский доклад", в $386 млрд. Валютные резервы ЦБ РФ — $377.5 млрд.

Песков о "Кремлевском докладе": "Де-факто вся эта группа лиц названа врагами США".

По врагам США зазвонили колокола.