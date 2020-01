По военной базе США в Ираке опять ударили ракетами: Помпео отреагировал

США потребовали наказания виновных в нападении на их военную базу в Ираке "Балад", которое произошло 12 января.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что он "разгневан сообщениями о новом ракетном ударе по иракской авиабазе".

"Молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в нападении на иракский народ. Эти нарушения суверенитета Ирака группами, которые не поддерживают иракское правительство, должны быть остановлены", – написал он.

Outraged by reports of another rocket attack on an Iraqi airbase. I pray for speedy recovery of the injured and call on the Government of #Iraq to hold those responsible for this attack on the Iraqi people accountable.