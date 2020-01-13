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13 января • обновлено в 07:04
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По военной базе США в Ираке опять ударили ракетами: Помпео отреагировал

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США потребовали наказания виновных в нападении на их военную базу в Ираке "Балад", которое произошло 12 января.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что он "разгневан сообщениями о новом ракетном ударе по иракской авиабазе".

"Молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в нападении на иракский народ. Эти нарушения суверенитета Ирака группами, которые не поддерживают иракское правительство, должны быть остановлены", – написал он.

Новости
Крушение самолета МАУ в Иране: Помпео сделал заявление о ракетном ударе

Майк Помпео

Майк Помпео

Как писал OBOZREVATEL ранее, в ночь на 8 января, Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе Айн аль-Асад и в Эрбиле на севере Ирака, где размещены американские войска. Военные США укрылись в убежищах, потому что заранее знали о нападении.

10 января США ввели новые санкции против Ирана после ракетного обстрела американских военных баз в Ираке.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Конфликт США и Ирана Война в Ираке
Персона
Майк Помпео
Место
Ирак
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Кор Павел
Кор Павел
США начали эту бодягу
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пора ответку давать амерам
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Mega Death
Mega Death
Артеллерист Моня, Может xoxлов в очередной котёл погонять?)) Посмеемся здесь вместе, как раньше под Дебальцево))) Когда xoxложёпую падаль как в тире обстреливали. Помнишь , как твои сородичи наматывая кишки на локоть , драпали с полными шароварами ...овна))
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Эти нарушения суверенитета Ирака группами, которые не поддерживают иракское правительство, должны быть остановлены".... Издевается?
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