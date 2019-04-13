"По вам *банут": Соколова предупредила Россию о расплате за Жириновского

Агрессивные заявления скандального депутата нелегитимной Госдумы Владимира Жириновского могут привести к тому, что рано или поздно кто-то нанесет упреждающий удар по России.

Такое мнение выразила украинская журналистка Янина Соколова в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Возмущение у нее вызвали слова кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой. Россиянка заявила, что Жириновский якобы всего лишь является неординарным депутатом, который никак не влияет на работу правительства страны-агрессора.

"Ой, Ольчик, а что ж ты так Госдуму унизила, а? Я вам напомню, россияне, что по конституции Российской Федерации именно Госдума утверждает премьер-министра и принимает решение о его отставке. И именно Владимир Вольфович со своим ЛДПР голосовал за нынешний Кабинет министров. Поэтому е*анутые высказывания человека с такими полномочиями могут рано или поздно привести к тому, что по вам *банут", — ярко ответила Соколова Скабеевой.

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