По стопам ''желтых жилетов'': Австрию всколыхнул многотысячный протест

В столице Австрии прошла массовая демонстрация против миграционной и социальной политики коалиционного правительства.

По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 17 тысяч человек. Акция прошла мирно, сообщает DW.

Недовольство демонстрантов в Вене вызвали, в частности, планируемый запрет на ношение платков в детских садах и начальных школах, а также поправки в законодательство, которые позволяют работодателю устанавливать двенадцатичасовой рабочий день.

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Коалиционное правительство Австрии сформировано консервативной Австрийской народной партией (АНП) и правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС). Его политика предусматривает, среди прочего, сокращение пособий многодетным семьям. Меры нацелены на семьи мигрантов, однако затрагивают и граждан Австрии.

В 2019 году правительство страны намерено провести налоговою реформу. По мнению властей, подобный шаг ослабит финансовую нагрузку на австрийцев со средним и низким уровнем доходов.

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

15 декабря протесты вспыхнули с новой силой. В Париж стянули большое число полицейских, несколько десятков человек задержали. Количество погибших во время протестов увеличилось до семи в результате дорожного инцидента.