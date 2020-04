По США пронеслась серия торнадо: количество жертв выросло. Жуткие фото и видео разрушений

Количество жертв разрушительных торнадо в южных штатах США возросло – погибли уже по меньшей мере 18 человек.

Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил телеканал ABC (чтобы посмотреть видео непогоды, поскролльте новость вниз).

Наибольший ущерб нанесен штату Миссисипи, где погибли как минимум 11 человек. Еще шесть человек стали жертвами стихии в Джорджии, один человек погиб в Арканзасе.

В Теннесси после торнадо госпитализированы уже 14 человек. В Луизиане повреждены около 300 домов, информации о жертвах в штате пока нет.

Отмечается, что многочисленные смерчи и сильный ветер обрушились в воскресенье на Луизиану, Арканзас, Теннесси, Алабаму, Южную и Северную Каролину.

Губернаторы штатов Миссисипи, Луизиана и Алабама объявили режим ЧС. Около 750 тысяч человек остались без энергоснабжения.

Drone video of the damage from the Bassfield, MS tornado yesterday confirming what radar was telling us. This tornado was particularly violent. 🎥 by @bclemms #mswx #tornado pic.twitter.com/k32FAhFjYF

Tornado damage one mile from my house. Thankful for God’s hand of protection on us all. So far no word of severe injury to anyone. This came through around 5:30 AM this morning. pic.twitter.com/jH9zROYxam