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По Сирии нанесли новые ракетные удары: СМИ назвали страну

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По Сирии были нанесены новые ракетные удары. Местные СМИ обвинили в этом Израиль.

В то же время официального подтверждения этой информации пока нет, пишет Al Masdar.

Отмечается, что удары были осуществлены по правительственной военной базе Шайрат, которая находится возле города Хомс.

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"Системы ПВО сбили ракеты, которые нарушили воздушное пространство в районе Хомса", - говорится в сообщении агентства SANA.

Отмечается, что ПВО Сирии якобы сбили несколько ракет. Достигли ли они целей - неизвестно.

В США открестились от этих атак.

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"В Пентагоне сообщили о том, что американская армия в данный момент не проводит никаких военных операций в Сирии", - сказано в публикации.

Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

В Пентагоне заявили, что все ракеты союзников попали в цель в Сирии.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение США и союзников нанести авиаудары по Сирии.

Трамп заявил, что американские войска и их союзники нанесли идеальный удар по военным объектам режима Асада. По его словам, лучшего результата и быть не могло.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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