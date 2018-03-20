По примеру Китая: Путин может стать пожизненным правителем России

Президент России Владимир Путин после победы на нынешних выборах главы РФ может инициировать изменения в конституцию страны, чтобы обеспечить себе пост пожизненного правителя по примеру "китайской модели".

Об этом в эфире программы "Кворум" на ObozTV заявил российский журналист Федор Клименко.

Как отметил Клименко, в России годами выстраивалась модель перехода от управляемой демократии к диктатуре.

"В России есть достаточно правдоподобный слух, что Путин собирается вносить в ходе своего нынешнего срока конституционные изменения. Согласно им внутри российского государства создадут еще один орган – госсовет", - пояснил он.

Как отметил журналист, это калька с китайского варианта.

"Путин получит пост председателя госсовета, будет президент, который будет иметь меньше полномочий, чем председатель госсовета. Таким образом, Путин пожизненно останется у власти, как Си Цзиньпин в Китае или Гурбангулы Бердымухаммедов в Туркменистане", - заявил российский журналист.