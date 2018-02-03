"Пляши, старый потаскун": ненавидящий Украину российский политик устроил шальные танцы

Одиозный российский политик, ненавидящий Украину, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский устроил зажигательные танцы на одном из мероприятий.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Рустем Адагамов.

"Дедушка совсем е*нулся", - лаконично подписал видео он.

Пользователи сети также не смогли удержаться от комментариев и от оскорблений в адрес 71-летнего Жириновского.

"Жизнь в России удалась, бараны в стойлах и не мешают грабить страну", "Они там все уже дедушки и все маразматики", "Удивляться нечему, он такой самородок-самодур", "Клоун не может без арены и зрителей", - пишут пользователи сети.

Как писал "Обозреватель", ранее Жириновский пригрозил Украине большой войной, заявив, что "над Киевом будет русский флаг".