Пистолет дал папа: всплыли новые детали стрельбы в российской школе

Пистолет, из которого 13-летняя девочка обстреляла одноклассников в городе Шадринск Курганской области РФ, был куплен ее отцом.

Мужчина сделал подарок дочери втайне от мамы и бабушки, сообщает телеграм-канал Hue, опубликовав фото школьницы.

Отмечается, что родители девочки по имени Наташа развелись более трех лет назад.

"С того времени Наташа живет у бабушки и нечасто видится с отцом. Вчера (20 марта – ред.) она как раз с ним и встречалась, провела вместе полдня. А вернулась домой со странным подарком — пневматическим пистолетом, схожим по виду с револьвером. Уже сегодня она его взяла в школу, итог известен", – сказано в сообщении.

По имеющейся информации, бабушка и мама больше всего опасаются того, что Наташа была ведомой в группе школьниц-хулиганок, но наибольшую ответственность за случившееся понесет именно она.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети появилось первое видео с места ЧП в школе Шадринска.