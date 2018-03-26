Первыми сбежали: стало известно о предательстве при пожаре в России

Охранники торгового центра "Зимняя вишня" в российском Кемерово, где пожар унес жизни более 50 человек, первыми сбежали после задымления.

Об этом рассказали журналистам спасшиеся посетители, пишет Life.

"Охранники торгового центра — около 10 человек — оказались не готовы к пожару и панике. Когда погас свет, они растерялись и первыми покинули ТРЦ. В итоге люди, которые не знали, где входы-выходы, метались по коридорам, пытаясь спастись самостоятельно", - сказано в публикации.

Многие люди погибли лишь из-за того, что не знали, как действовать.

Как сообщал "Обозреватель", ранее выяснилось, что на прошлой неделе в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово уже был инцидент с задымлением, однако руководство проигнорировало этот "звоночек".