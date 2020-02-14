Первые пассажиры смогли покинуть круизный лайнер в Японии: фото

Первые 11 пассажиров, анализы которых показали отрицательные результаты на коронавирус, 14 февраля смогли покинуть круизный лайнер Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогамы (Япония).

Правда, не уточняется, сможет ли в этот же день еще кто-то сойти с лайнера на берег. Об этом сообщает СNA.

В частности отмечается, что правительство предоставило пассажирам в возрасте 80 лет и старше, которые уже не в состоянии находиться в каютах без окон, возможность переехать из лайнера к месту жительства на суше.

Первые пассажиры смогли покинуть Diamond Princess в Японии

СМИ подчеркивают, что людей перевезли в пятницу днем на автобусах с затемненными окнами. Даже водитель был одет в белый защитный костюм с ног до головы, а также укомплектован очками и маской.

При этом на Diamond Princess, где находится более 3,7 тыс. человек, уже подтверждено 218 случаев заражения коронавируса. Заразившихся людей перевозят с судна в безопасное место, как и тех пассажиров, у кого есть другие проблемы со здоровьем, требующих медицинского вмешательства.

11 пассажиров смогли покинуть круизный лайнер Diamond Princess channelnewsasia.com

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин, изолированный на борту круизного лайнера Diamond Princess, который поместили на карантин из-за коронавируса у берегов Японии, похвастался условиями, в которых ему приходится жить, одновременно "пожаловавшись" на излишества всех благ, которые им предоставляют совершенно бесплатно.

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