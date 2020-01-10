Пару слов по поводу ситуации в Абхазии.
На протяжении многих лет в Абхазии действует определенная аномалия, нехарактерная для пространства, контролируемого Россией - в целом там работает российская система управления, со всем ее характерными свойствами - коррупцией, криминалом, чиновниками, кланами и т.д.
Но при этом, благодаря особенностям абхазского национального характера, там русским не удалось создать систему, которая работает по всей России - с единоначалием, имитацей выборов, подавлением оппозиции и демонстративным наплевательством на общественное мнение.
В Абхазии общественное мнение существует, и до сих пор никому не удавалось на него наплевать.
Нынешние события идут по уже апробированной схеме - народ свергает власть, надеясь на то, что власти не хватит смелости использовать силу, а силовики не станут бить соотечественников.
Благодаря тому, что любая абхазская власть всегда боится использовать силу против общества, то в конечном итоге, общество всегда побеждает.
Например, так ушел Анкваб и пришел Хаджимба.
Но эта система - неестественная, и не исключено, что когда-то две несовместимые ее части - российская централизация и абхазская свобода - придут друг с другом в противоречие.
На каком-то этапе власть может начать использовать силу. И если она сделает это один раз, и у нее это пройдет без осложнений - тогда абхазское общество будет сломано и превратится в бутафорию вроде юго-осетинского.
Сейчас все в руках Хаджимба и Путина - решится ли первый применить силу, и поддержит ли его в этом второй.
Конечно, можно предположить и третий вариант - оппозиция разойдется - но это вряд ли.
Сейчас Абхазия снова стоит перед развилкой - на одной стороне продолжение 20-летного бардака но при этом ощущение свободы, на второй - нормальный, закупоренный российский Северный Кавказ.
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